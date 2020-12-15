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العاهل السعودي يُقر ميزانية المملكة للعام المالي الجديد ٢٠٢١

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العاهل السعودي يُقر ميزانية المملكة للعام المالي الجديد ٢٠٢١ العاهل السعودي يُقر ميزانية المملكة للعام المالي الجديد ٢٠٢١

مصراوي Masrawy

09:32 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وكالات

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/1443هـ (2021).

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن العاهل السعودي ألقى كلمة للمواطنين، أعلن خلالها عن ميزانية العام المالي القادم (1442/1443هـ) 2021، ثم وقع مرسومًا ملكيًا بالموافقة على الميزانية.

وقال العاهل السعودي، إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًا في الأسعار.

وتابع أن هذا العام كان صعبًا في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة 2030، إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا.

وكشف أنه أصدر توجيهات بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشاريع الميزانية.

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