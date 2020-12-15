"قومي المرأة" يطلق حملة إعلامية جديدة للتوعية بأضرار ختان الإناث

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مصراوي Masrawy

كتبت - نور العمروسي:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أطلق اليوم حملة إعلامية توعوية بعنوان" احميها_ من _الختان" لنشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والاذاعية، معربة عن أملها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة في توضيح الصورة الحقيقة المظلمة تجاه هذه الجريمة.

وأضافت "مرسي"، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و استكمالا لأنشطة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت أن رسائل الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الأهالي والآباء والأمهات لنبذ هذه الجريمة غير الإنسانية، مشيرة إلى أن رفع وعي الأفراد يعد جزءًا أساسيًا للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التي تواجهها مجتمعاتنا ومازالت الفتيات تعاني منها وتؤدي إلى حرمان الفتاة من ممارسة حقها الطبيعي بالعيش دون تشويه لأعضائها التناسلية.