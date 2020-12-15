تعطيل الدراسة في دمياط غدًا

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، في جميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين باتخاذ أي قرار يتعلق بتعطيل الدراسة في حال توقع سقوط أمطار غزيرة، جرى إصدار هذا القرار نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية التي بدأت اليوم، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب.