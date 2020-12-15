أخبار عاجلة

حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أحدهم سوري.. 3 شباب ينقذون فتاة ألقت بنفسها في فرع رشيد بكفرالشيخ

Print
أحدهم سوري.. 3 شباب ينقذون فتاة ألقت بنفسها في فرع رشيد بكفرالشيخ أحدهم سوري.. 3 شباب ينقذون فتاة ألقت بنفسها في فرع رشيد بكفرالشيخ

مصراوي Masrawy

09:32 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أنقذ 3 شباب، يقيمون في مدينة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، طالبة في المرحلة الثانوية من الغرق، بعدما ألقت بنفسها في مياه نهر النيل فرع رشيد، من أعلى كوبري دسوق العلوي.

كان أهالي بمدينة دسوق أثناء تواجدهم على كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، فوجئوا بفتاة تلقي بنفسها في مياه نهر النيل، من أعلى كوبري دسوق العلوي، بغرض الانتحار.

توقف أحد قائدي السيارات أعلى الكوبري، وألقى حبلاً خاص بسيارته محاولاً إنقاذ، بينما قفز 3 شباب بينهم شابًا يحمل الجنسية السورية في مياه نهر النيل، واتجهوا ناحية الفتاة، وتمكنوا من اللحاق بها قبل غرقها، مستخدمين قارب صيد يرسو أسفل الكوبري.

انتقل الرائد محمود دوير، رئيس قسم شرطة الإنقاذ النهري بمدينة دسوق، وقوة من القسم إلى مكان الواقعة، وجرى استلام الفتاة من الشباب الثلاثة.

تبين من الفحص أن الفتاة "م. م" 16 عامًا، تقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وبسؤالها عن أسباب محاولة انتحارها أفادت بأنها حاولت التخلص من حياتها مع مرورها بأزمة نفسية حادة نتيجة تعرضها لضغوط المذاكرة من قبل أسرتها.

حُرر بذلك المحضر رقم 13 / 21 لسنة 2020 قسم إنقاذ نهري دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية