أحدهم سوري.. 3 شباب ينقذون فتاة ألقت بنفسها في فرع رشيد بكفرالشيخ

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كفرالشيخ - إسلام عمار:

أنقذ 3 شباب، يقيمون في مدينة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، طالبة في المرحلة الثانوية من الغرق، بعدما ألقت بنفسها في مياه نهر النيل فرع رشيد، من أعلى كوبري دسوق العلوي.

كان أهالي بمدينة دسوق أثناء تواجدهم على كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، فوجئوا بفتاة تلقي بنفسها في مياه نهر النيل، من أعلى كوبري دسوق العلوي، بغرض الانتحار.

توقف أحد قائدي السيارات أعلى الكوبري، وألقى حبلاً خاص بسيارته محاولاً إنقاذ، بينما قفز 3 شباب بينهم شابًا يحمل الجنسية السورية في مياه نهر النيل، واتجهوا ناحية الفتاة، وتمكنوا من اللحاق بها قبل غرقها، مستخدمين قارب صيد يرسو أسفل الكوبري.

انتقل الرائد محمود دوير، رئيس قسم شرطة الإنقاذ النهري بمدينة دسوق، وقوة من القسم إلى مكان الواقعة، وجرى استلام الفتاة من الشباب الثلاثة.

تبين من الفحص أن الفتاة "م. م" 16 عامًا، تقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وبسؤالها عن أسباب محاولة انتحارها أفادت بأنها حاولت التخلص من حياتها مع مرورها بأزمة نفسية حادة نتيجة تعرضها لضغوط المذاكرة من قبل أسرتها.

حُرر بذلك المحضر رقم 13 / 21 لسنة 2020 قسم إنقاذ نهري دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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