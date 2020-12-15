إحالة أوراق متهمين قتلا أمين شرطة ببني سويف إلى المفتي

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

قررت محكمة جنايات بنى سويف إحالة أوراق المتهمين "عمرو. ر - 23 عامًا - عامل"، و"عبد العظيم. م - 30 عامًا - حاصل على بكالوريوس"، إلى مفتى الديار المصرية لتورطهما في قتل أمين شرطة بالأمن الوطني، وإصابة فلاح في عام 2015.

ووجهت المحكمة للمتهمين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لخليفة حسن عبدالجيد أمين شرطة بالأمن الوطني، حيث قام الأخير بإطلاق وابل من الأعيرة، والشروع في قتل سلطان عبدالعظيم سلطان 44 عامًا - فلاح عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كان المتهمان انتظرا المتوفيين على الطريق الزراعي، وأثناء مرورهما أطلقا عليهما 22 عيارًا من سلاح ناري " بندقية آلية"، وفرا هاربين.​