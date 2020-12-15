أخبار عاجلة

حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل: اتفاق بريكست ليس أكيدًا ولا مستبعدًا

Print
ميركل: اتفاق بريكست ليس أكيدًا ولا مستبعدًا ميركل: اتفاق بريكست ليس أكيدًا ولا مستبعدًا

مصراوي Masrawy

08:57 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن نتيجة مفاوضات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني، مفتوحة أمام كافة الاحتمالات .

جاء ذلك وفقًا لما صرحت به ميركل اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عبر الفيديو لكتلة تحالفها المسيحي.

ونقل مشاركون عن ميركل قولها إن التوصل إلى اتفاق ليس أكيدا ولا مستبعدا.

وأشارت ميركل إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونُقِل عن ميركل قولها إنه " سيكون من المرغوب فيه أن يتم التوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا لكنها لا يمكنها أيضا أن تقول إنه سينجح.

كانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميًا في نهاية يناير الماضي، لكنها ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن من الممكن معاودة فرض رسوم جمركية مرتفعة وعراقيل تجارية أخرى، وثمة تخوفات من أن تؤدي الإجراءات والضوابط إلى شل حركة المرور في خط العبارة المهم الرابط بين دوفر وكاليه عبر القناة الإنجليزية.

ومن الناحية النظرية، فإن هناك وقتًا للمفاوضات حتى قبل رأس السنة بقليل، غير أن الاتفاقية ستحتاج إلى المصادقة عليها من الجانبين أو سيضطر الجانبان في هذه الحالة إلى التوافق على تطبيقها مؤقتًا وهو الأمر الذي ينتقده البرلمان الأوروبي بشدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية