أخبار عاجلة

حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الصحفيين" تتسلم أرض حدائق أكتوبر تمهيدًا لإنشاء مدينة جديدة

Print
"الصحفيين" تتسلم أرض حدائق أكتوبر تمهيدًا لإنشاء مدينة جديدة "الصحفيين" تتسلم أرض حدائق أكتوبر تمهيدًا لإنشاء مدينة جديدة

مصراوي Masrawy

09:11 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أعلن محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، تسلم النقابة اليوم الثلاثاء، أرض مدينة الصحفيين الجديدة في "حدائق 6 أكتوبر".

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: 30.8 فدان كانت مخصصة للنقابة في 2006 وتم سحبها لعدم الالتزام بسداد اقساط الأرض، ثم صدر قرار بإعادة تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية، ودفع مقدم القطعة، وإنهاء الإجراءات، واليوم استلمت لجنة الإسكان بالنقابة القطعة، وقريبا سيتم الاتفاق مع شركة منفذة بعد تقنين الإجراءات.

وتابع: إن شاء الله المشوار سيكتمل وقريبا يبدأ تنفيذ أعمال بناء مدينة الصحفيين الجديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية