"الصحفيين" تتسلم أرض حدائق أكتوبر تمهيدًا لإنشاء مدينة جديدة

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مصراوي Masrawy

أعلن محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، تسلم النقابة اليوم الثلاثاء، أرض مدينة الصحفيين الجديدة في "حدائق 6 أكتوبر".

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: 30.8 فدان كانت مخصصة للنقابة في 2006 وتم سحبها لعدم الالتزام بسداد اقساط الأرض، ثم صدر قرار بإعادة تخصيص الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية، ودفع مقدم القطعة، وإنهاء الإجراءات، واليوم استلمت لجنة الإسكان بالنقابة القطعة، وقريبا سيتم الاتفاق مع شركة منفذة بعد تقنين الإجراءات.

وتابع: إن شاء الله المشوار سيكتمل وقريبا يبدأ تنفيذ أعمال بناء مدينة الصحفيين الجديدة.