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"ليس لنا مصلحة".. مستشار الرئيس يرد على التشكيك في عدد إصابات كورونا

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"ليس لنا مصلحة".. مستشار الرئيس يرد على التشكيك في عدد إصابات كورونا "ليس لنا مصلحة".. مستشار الرئيس يرد على التشكيك في عدد إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

08:58 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحة والوقاية، إن لديها تجربة ناجحة في استباق وتوقع انتشار الجائحة عند بدء ظهورها في الصين مما جعلها تستعد بصورة مبكرة لحماية صحة وحياة مواطنيها.

ولفت تاج الدين - خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية - إلى أننا نواجه مشكلة عالمية وليس هناك أي مصلحة في إخفاء شئ أو إعلان أرقام أقل من الحقيقية، ولكن في مصر والعالم كله يتم تقييم الحالات حسب معايير محددة، وهذا هو الوضع في العالم كله.

وشدد على أن الدولة بكل أجهزتها تتابع كافة المعايير والأعداد من إصابات بدقة شديدة، وتتابع الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتتعامل مع تطورات الظروف بما يقتضيه الأمر في الواقع وبما يحمي صحة وحياة المصريين، مع مراعاة مقتضيات الأوضاع الاقتصادية أيضا.

ونوه بأن الدولة صرفت مليارات الجنيهات على تنظيم امتحانات الثانوية العامة مثلا لمراعاة الإجراءات التي من شأنها حماية صحة الطلاب وزيادة أيام الامتحان وتقليل كثافات اللجان.

كما أشار إلى أن الدولة دمجت بين الدراسة في المدارس والجامعات ونظام التعليم عن بعد لتحقيق أفضل نتائج تعليمية مع الحفاظ على صحة وحياة الطلاب في المدارس والجامعات.

وشدد على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع وجود اللقاح، لأن أي لقاح لا يحمي بنسبة ١٠٠% وإنما يقلل من المضاعفات والمشاكل الصحية.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين والمطهرات، حيث أن الحالات المصابة ناتجة عن عدم الالتزام، وكرر أنه حتى مع التطعيم لن تكون هناك مناعة كاملة لأن التطعيم لا يمنع المرض ولكن يقلل الأعراض والمضاعفات.

وشدد على تقدير الدولة الكامل للكوادر الطبية التي ضحى أفرادها بمئات الشهداء لإنقاذ آلاف المرضى.

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