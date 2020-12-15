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"الميكرويف والإندومي والمرقة".. "الناظر" يرد على 5 شائعات أثارت خوف المصريين

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"الميكرويف والإندومي والمرقة".. "الناظر" يرد على 5 شائعات أثارت خوف المصريين "الميكرويف والإندومي والمرقة".. "الناظر" يرد على 5 شائعات أثارت خوف المصريين

مصراوي Masrawy

08:51 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

رد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على العديد من الشائعات التي أثارت خوف المصريين خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن "الميكرويف لا يسبب السرطان ولا الكاتيل ولا الاندومي ولا مرقة الدجاج يتسببون في الإصابة بالسرطان".

وأضاف الناظر عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن وتحاليلها والمسحة ليست "مؤامرة كونية"، لافتًا إلى أن لقاح كورونا لا يهدف لتغيير الصفات الوراثية للإنسان ولا لزرع شريحة داخل جسمه للتحكم فيه.

وتابع: "بلاش تصدقوا شائعات وتخاريف مواقع التواصل الاجتماعي".

لا الميكرويف بيسبب السرطان ولا الكاتل ولا الاندومي ولا مرقة الدجاج يتسببون في الاصابة بالسرطان …وكورونا وتحاليلها...Posted by Hany Elnazer on Tuesday, December 15, 2020

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مصراوي Masrawy

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