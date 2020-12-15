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مصراوي Masrawy

الخرطوم - أ ش أ:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التعاون التجاري والصناعي بين مصر والسودان، مشددًا على أن هذا التعاون يُحقق الأمن الغذائي ليس فقط لمصر والسودان، ولكن قد يعم المنطقة العربية كلها.

وقال المصيلحي - في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم الدولي، لدى وصوله السودان مساء اليوم الثلاثاء - إن الزيارة مهمة جدا، وستتناول تبادل الخبرات في كافة الأمور التي يحتاجها السودان الشقيق سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان اتاحة السلع الأساسية في السوق السوداني، بالاجراءات التي تتم أو عبر الأجهزة الرقابية، لافتا إلى خبرة مصر الجيدة في مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلا عن جهود مباحث التموين التي تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة المخالفات.

وأكد أهمية وضع أساس حقيقي لاستراتيجية بين مصر والسودان في عملية الأمن الغذائي سواء في المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين عما هو عليه الآن.

وأضاف أن زيارته الحالية إلى السودان، ستضع خطوة كبيرة جدا في التعاون المصري السوداني في مجال التجارة والصناعة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني - في تصريحات صحفية، خلال استقباله الدكتور علي المصيلحي - إن الزيارة ستشهد افتتاح مجمع وادي النيل لصناعة الخبز، كواحدة من ثمرات التعاون بين مصر والسودان، في مجال صناعة الخبز، وبداية لتأسيس صناعة الخبز في السودان، والتي بدأت بمشاركة مقدرة من من الجانب المصري، لافتا إلى أن المجمع سيلعب دورا مهما جدا في مسألة تطوير صناعة الخبز في السودان.

وأضاف أن "المباحثات ستتناول موضوعات مهمة جدا، ففي الفترة الماضية اهتمت وزارة التجارة والصناعة، بتوفير السلع الأساسية، وللأشقاء في مصر تجربة رائدة في مجال التموين وتوفير السلع الأساسية، ستكون واحدة من أجندة المباحثات".

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أنشأت جهازا قوميا لحماية المستهلك ومباحث للتموين، وكلها من القضايا التي تهتم بإجراءات ضبط الأسواق، مضيفا: "سنستفيد وسيتم تبادل الخبرات مع الجانب المصري في هذا الصدد".

وأوضح أن قضية الأمن الغذائي ستكون واحدة من القضايا التي سيتم بحثها، بين البلدين.

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