أخبار عاجلة

حصيلةٌ فنيةٌ محزنة في 2020 لعامٍ استثنائي في قساوته -
مساء dmc - شلل النوم.. "الجاثوم" اضطراب النوم الأكثر إثارة للجدل -
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رثوان الدوسري: رفضتُ 12 مليون ريال لبيع الفردية "المرعبة"

Print
رثوان الدوسري: رفضتُ 12 مليون ريال لبيع الفردية "المرعبة" رثوان الدوسري: رفضتُ 12 مليون ريال لبيع الفردية "المرعبة"
أكد أن الإعداد الجيد وراء فوزه بكأس نادي الإبل بفئة "الشقح"

رثوان الدوسري: رفضتُ 12 مليون ريال لبيع الفردية

كشف رثوان بداح الدوسري الحائز على لقب كأس نادي الإبل (إنتاج) لون (الشقح)، اليوم الثلاثاء، في انطلاق منافسات كأس النادي بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنَّ الفردية "مرعبة" ثمنت بـ12 مليون ريال، ولكنه لم يعلن عن ذلك؛ لأنَّه لم يرغب في البيع.

وتفصيلاً، أبدى رثوان سعادته الغامرة بالفوز بفئة الشقح، مؤكداً أنَّه كان واثقاً من الحصول على المركز الأول، عطفاً على الفرديات المميَّزة التي يمتلكها، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية وقال: "جميع المشاركين كانوا مميَّزين، وإن غاب مالك حضر آخر، والمنافسة كانت مثيرة، والحمدلله على الفوز الذي جاء نتاجاً طبيعياً للتعب والمجهود والإعداد الجيد للمنافسة".

وقدَّم رثوان شكره وتقديره لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على التسهيلات المميَّزة التي يقدِّمها لمُلَّاك الإبل، وعلى العناية الفائقة التي يوليها للموجودين على أرض المهرجان، من خلال التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، متمنياً التوفيق للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي

"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي

"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض

"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد"

شبكة عيون الإخبارية