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مصراوي Masrawy

تونس - (د ب أ)

أرجأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، زيارته المقررة اليوم الثلاثاء إلى إيطاليا، بعد إنهاء زيارته لفرنسا بعد الكشف عن إصابة أحد وزراء الوفد المرافق له بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر برئاسة الحكومة، قوله إن إلغاء الزيارة يأتي بعد إصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي الذي كان من بين الوفد في فرنسا بالفيروس.

وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة وباقي أعضاء الوفد خضعوا اليوم فور عودتهم من فرنسا إلى فحوصات الكشف عن الفيروس فيما سيواصل المشيشي أداء مهامه من مكتبه والإشراف على الإجتماعات عن بعد.

وكان المشيشي بدأ زيارته إلى باريس منذ السبت الماضي على أن يتوجه إلى روما اليوم الثلاثاء في مسعى لحشد الدعم الاقتصادي لتونس وبحث ملف الهجرة.

وتسعى إيطاليا إلى التوصل إلى اتفاقات جديدة مع الحكومة التونسية في أعقاب زيارات سابقة لوزيري الداخلية والخارجية الإيطاليين إلى تونس قبل شهرين، من أجل إحتواء موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية.

ووصل السواحل الإيطالية خلال 11 شهرًا العام الجاري قرابة 12 ألف مهاجر تونسي في قوارب عبر البحر في أرقام قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعني بالهجرة.