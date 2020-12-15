النمسا تعتمد نظامًا جديدًا لقواعد السفر إليها في الأعياد

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النمسا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الضوابط الجديدة للدخول إلى البلاد خلال فترة احتفالات عيد الميلاد على أن يبدأ التطبيق يوم السبت المقبل .

وذكر بيان للوزارة أنه حتى الآن لا توجد قيود على دخول المسافرين القادمين من أستراليا وفنلندا وإيرلندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وأوروجواي والفاتيكان بشرط أن يكون المسافرون قد أقاموا في هذه البلدان أو في النمسا خلال الأيام العشرة الماضية .

وأضاف البيان أنه بالنسبة لجميع البلدان الأخرى هناك حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من اليوم الخامس يمكن أن يجري الشخص اختبار كورونا مجانًا وفى حال كون النتيجة سلبية يمكنه مغادرة البلاد قبل انتهاء الحجر الصحي.

وأوضح البيان أنه تم منح استثناءات لبعض الفئات بحيث لا يتعين على الأشخاص من هذه الفئات الدخول في الحجر الصحي إذا كان بإمكانهم إظهار شهادة طبية عند الدخول تؤكد عدم الإصابة بكورونا على ألا تكون الشهادة قد مضى على صدورها أكثر من 72 ساعة.

وأشار إلى أن هذه الفئات والحالات تشمل رجال الأعمال ومقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين بالإضافة إلى الذين يتم استدعاؤهم من قبل المحكمة والدبلوماسيين .