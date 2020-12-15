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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

23 ثانية تنخلع لها القلوب تظهر لحظة قفز فتاة من مركبة "توك توك" هربا من مضايقة قائدها.

المشهد المأساوي رصدته كاميرات مراقبة خاصة بأحد المحلات التجارية بشارع أبو هشيمة بمركز العياط، جنوب الجيزة.

أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تظهر فيه إحدى الفتيات حال قيامها بالقفز من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بقيادة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والمدرسين عن تحديد هوية الفتاة (مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط) وتبين إصابتها (بجروح وكدمات).

وبسؤالها عما ورد بمقطع الفيديو قررت استقلالها "توك توك" لتوصيلها إلى منزلها وأثناء سيرهما ضايقها قائدها، وطلب رقم هاتفها المحمول، ولدى رفضها استمر فى السير بسرعة عالية أثارت فزعها، فقفزت من (التوك توك) حفاظاً على نفسها.

نتج عن ذلك حدوث إصابتها، وأضافت بأنها لم تتقدم بأية بلاغات عن تلك الواقعة.

بجمع المعلومات تمكنت أجهزة البحث بقيادة الرائد محمد إدريس ومعاوناه الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي من تحديد هوية قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة المركز ، له معلومات جنائية) وأمكن ضبطه وأقر باىتكابه الواقعة.