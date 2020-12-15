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محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس والمعاهد

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محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس والمعاهد محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس والمعاهد

مصراوي Masrawy

08:34 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

وقال بيان للمحافظة، اليوم، إن القرار جاء حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأكد المحافظ رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد.. فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومطروح والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونحل وكاترين، كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعرش.. تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

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