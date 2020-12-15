بسبب الأمطار.. محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدًا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع مدارس العاصمة؛ نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد.. فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومطروح والإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية ورأس سدر ونحل وكاترين، كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعرش.. تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

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