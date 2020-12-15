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الجيش الأمريكي: وفاة جندي عامل بألمانيا بكورونا

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الجيش الأمريكي: وفاة جندي عامل بألمانيا بكورونا الجيش الأمريكي: وفاة جندي عامل بألمانيا بكورونا

مصراوي Masrawy

07:43 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن جنديًا عاملاً بألمانيا لقي حتفه تأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في ثاني حالة وفاة من نوعها والرابعة عشر لجنود أمريكيين بوجه عام منذ بدء الجائحة.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، في بيان اليوم، إن الجندي سيتاريكي كوروفاكاتوراجا، 43 سنة، وهو برتبة رقيب، كان ضمن الفرقة الرابعة والأربعين في مدينة بومهولدر بألمانيا وتوفي يوم الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى المستشفى.

ووفقًا لبيان القيادة فإن هذا الجندي كان قد أصيب سابقا بالعدوى بفيروس كورونا، وعزل في منزله عندما بدأ يعاني من أعراض أكثر سوءا بعد ذلك.

وكانت حالة الوفاة الأولى لأحد العسكريين الأمريكيين العاملين بفيروس كورونا قد وقعت في شهر أبريل الماضي حين توفي ضابط البحرية تشارلس روبرت وكان واحدًا من بين 1000 من البحارة على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" تعرضوا للعدوى بالفيروس.

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