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لتبادل الخبرات.. جهاز "القاهرة الجديدة" ينظم زيارة ميدانية إلى "العلمين الجديدة"

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لتبادل الخبرات.. جهاز "القاهرة الجديدة" ينظم زيارة ميدانية إلى "العلمين الجديدة" لتبادل الخبرات.. جهاز "القاهرة الجديدة" ينظم زيارة ميدانية إلى "العلمين الجديدة"

مصراوي Masrawy

08:06 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز نظم زيارة ميدانية لمجموعة من العاملين بمختلف الإدارات إلى مدينة العلمين الجديدة، لتبادل الخبرات بين العاملين في أجهزة المدن الجديدة، والتعرف على أهم المشروعات.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الهدف من الزيارة مشاهدة أبرز مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتشمل منطقة الأبراج الشاطئية والمناطق الترفيهية والسياحية والسكنية المختلفة، والتعرف على معايير الاستدامة في بناء مدن الجيل الرابع الذكية، واستخدامات أحدث الأساليب التكنولوجية .. لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال الزيارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومنطقة مثلث ماسبيرو.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الزيارة بدأت باستعراض الإنجازات المختلفة بالمدينة، خلال فترة زمنية قصيرة، كما تم فتح باب المناقشات للوفد والإجابة عن الاستفسارات المطروحة من قبل العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وقال إن العاملين بجهاز القاهرة الجديدة، زاروا متحف العلمين الحربي، ومنطقة الأبراج الشاطئية المطلة على البحر، والممشى السياحي، والمنطقة الترفيهية.​

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