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وزير يصل إلى السودان

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وزير التموين يصل إلى السودان وزير يصل إلى السودان

مصراوي Masrawy

07:57 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الخرطوم - أ ش أ:

وصل إلى السودان، مساء اليوم الثلاثاء، وزير والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، في زيارة تستغرق يومين.

وكان في استقبال الدكتور علي المصيلحي، بمطار الخرطوم الدولي، وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني، وسفير في السودان السفير حسام عيسى، وطاقم السفارة المصرية.

وقال سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الدكتور علي المصيلحي، سيشارك غدا في افتتاح مجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز في السودان، الذي يضم 10 خطوط انتاج آلية، كانت أهدتها مصر للسودان، بطاقة انتاجية تصل إلى نحو مليون ونصف المليون رغيف خبز يوميا.

وأوضح أن وزير التموين سيعقد جلسة مباحثات غدا مع وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني.

وأضاف أن المباحثات ستتناول وسائل الاستفادة من تجربة مصر في توزيع السلع الاستهلاكية، وكذلك عقد دورات تدريبية للكوادر السودانية في الرقابة على السلع التموينية، حيث تقدم مصر للجانب السوداني ٢٥ منحة تدريبية في مجال مباحث التموين، في دورة من المقرر أن تُعقد في القاهرة في شهري فبراير ومارس من عام ٢٠٢١.​

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