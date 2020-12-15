توفر 1300 فرصة عمل.. محافظ الفيوم يتفقد "اميسال" لاستخراج الأملاح ​

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مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحي:

أجرى محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مساء اليوم الثلاثاء, زيارة تفقدية بشركة "اميسال" لاستخراج الأملاح، على ساحل بحيرة قارون، حيث تابع عمل المصانع ومراحل الإنتاج.

أوضح المتحدث باسم المحافظة الدكتور محمد التوني أن زيارة المحافظ التفقدية لـ"اميسال" شملت تفقد وحدة الضخ بالمأخذ الرئيسي، ومبنى الطلمبات الذي يعمل بطاقة 14 مليون م3 مياه سنويًا، وأحواض التركيز التي تستقبل 1,4 مليون م3 مياه سنويًا.

وأضاف أن المحافظ تفقد أعمال التوسعات بمصنع كلوريد الماغنيسيوم وكلوريد البوتاسيوم، فضلاً عن مصنع كبريتات وكلوريد الصوديوم.

تفقد المحافظ أيضًا مصنع الملح الطبي، ومحطة توليد الكهرباء الذاتية بطاقة 9ميجا وات، وأحدث وحدة لاستخلاص الأملاح بالتكنولوجيا الألمانية "وحدة التناضح العكسي"، ومصنع كلوريد الصوديوم فائق النقاوة "الفاكيوم"، ووحدة الاستزراع السمكي.

شركة "اميسال" تُقام على مساحة 1750 فدانًا، منها 1250 للأحواض و500 فدان للمصانع. وتوفر 1300 فرصة عمل مباشرة، و5 الآف فرصة عمل غير مباشرة، ويعمل بالشركة 98% من أبناء محافظة الفيوم.