أخبار عاجلة

"الصندوق الصناعي" يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك التمويل الفرنسي -
"بايدن" يكشف عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه لدى دخوله البيت الأبيض -
صور.. مسيرة بالدراجات الآلية لدعم مستشفى سرطان الأطفال في الأقصر -
صور.. إزالة فورية لـ4 تعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة في المنوفية -
يرتدون "الكمامة".. وصول "طفل المرور" و3 من أصدقائه جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي -
الضويني: الأزهر يخوض حربًا شرسة لمواجهة غياب الوعي المجتمعي -
بدءا من اليوم.. تخفيض أكثر من 50% من قوة العمل بالجيزة للحد من انتشار كورونا -
رئيس وكالة الفضاء: الأزهر لم يكن بعيدًا عن الثورة العلمية -
"الإسكان": تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة -
مراحل التطعيم بلقاح كورونا الصينى وطريقة التسجيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

7 مصابين في تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط

Print
7 مصابين في تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط 7 مصابين في تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط

مصراوي Masrawy

07:48 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي، أمام قرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة نقل رقم "9138 ى ر ج" وسيارة ميكروباص رقم "5478 ى ط ا"، ما أسفر عن إصابة "امال. ع. ح" ٢١ عامًا، و"ايه. م. ح" ٢١ عامًا، و"شيماء. ع. ج" ٢١ عامًا، و"بسمه.ح. ع" ٢٠ عامًا، و"هند. م. م" ٢٢ عامًا، و"اسراء. ن. ع" ١٩ عامًا، و"لمياء. س. ع" ١٩ عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية