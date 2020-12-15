7 مصابين في تصادم سيارة نقل بميكروباص في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي، أمام قرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة نقل رقم "9138 ى ر ج" وسيارة ميكروباص رقم "5478 ى ط ا"، ما أسفر عن إصابة "امال. ع. ح" ٢١ عامًا، و"ايه. م. ح" ٢١ عامًا، و"شيماء. ع. ج" ٢١ عامًا، و"بسمه.ح. ع" ٢٠ عامًا، و"هند. م. م" ٢٢ عامًا، و"اسراء. ن. ع" ١٩ عامًا، و"لمياء. س. ع" ١٩ عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​