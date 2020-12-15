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وزيرة الهجرة تناقش آليات تحصين الدارسين بالخارج ضد الأفكار المتطرفة

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وزيرة الهجرة تناقش آليات تحصين الدارسين بالخارج ضد الأفكار المتطرفة وزيرة الهجرة تناقش آليات تحصين الدارسين بالخارج ضد الأفكار المتطرفة

مصراوي Masrawy

07:49 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، في حلقة نقاشية عبر تطبيق "زووم" اليوم الثلاثاء، استمعت خلالها إلى أفكارهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم، وذلك بهدف تحصين جموع شباب الدارسين بالخارج ضد أي أفكار متطرفة أو مغلوطة.

وذكر بيان لوزارة الهجرة أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار استكمال تحقيق أهداف مبادرة وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج من أجل ربطهم بوطنهم الأم مصر والاستفادة من طاقاتهم المتنوعة في خطط التنمية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالطاقة الإيجابية التي مازالت لد الشباب نتيجة الملتقى الأول لشباب الدارسين بالخارج الذي اختتم أعماله منتصف نوفمبر الماضي، مؤكدة أنه وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم مصر.

وقالت الوزيرة للشباب: "إننا حريصون على عقد لقاءات دورية معكم لمناقشة المسؤولية التي تقع على عاتقكم في المرحلة القادمة بشأن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، خاصة أنكم سفراء لوطنكم بالخارج وخبراء المستقبل، ونود أن نستمع إلى مقترحاتكم واستفساراتكم من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تسهم في خروج استراتيجية تحقق استدامة التواصل معكم وربطكم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم والخبرات التي اكتسبتموها وتصحيح أي صور أو أفكار مغلوطة عن مصر مُتداولة بالخارج".

من جانبهم، استعرض الشباب من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا وروسيا وأوكرانيا -أمام الوزيرة- تجاربهم وأفكارهم ومقترحاتهم، إذ أكد عدد منهم الحرص على جمع الطلبة المصريين بالخارج في جامعاتهم وتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية، كما قال آخرون إنهم أنشأوا اتحادات للطلاب المصريين بجامعاتهم لتبادل اللقاءات والثقافات والمعتقدات المختلفة، واستعراض المشكلات ووجهات النظر حول القضايا العالمية.

وفي ختام الحلقة النقاشية، تم الاتفاق على تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب المصريين الدارسين بالخارج وللاستفادة من تخصصاتهم ومن ثمّ ربطهم بأنشطة مؤسسة "مصر تستطيع"، وكذلك إقامة منصة لهم تستهدف استدامة التواصل معهم ونقل ما يحدث في الوطن على أرض الواقع وعرض الحقائق عبر مصادر موثوق فيها لمواجهة تزييف الوعي الذي يتعرض له المصريون بالخارج وربطها بمبادرة "اتكلم عربي" التي يرعاها السيد رئيس الجمهورية وتتبناها وزارة الهجرة.

يشار إلى أن وزارة الهجرة أطلقت في يونيو الماضي أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها السيدة وزيرة الهجرة - برفقة الوفد الشبابي - إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

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