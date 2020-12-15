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"عبدالعال" يعلن انتهاء أعمال مجلس النواب الحالي

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"عبدالعال" يعلن انتهاء أعمال مجلس النواب الحالي "عبدالعال" يعلن انتهاء أعمال مجلس النواب الحالي

مصراوي Masrawy

07:48 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

​أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وتمنى "عبدالعال"، قبيل رفع الجلسة، التوفيق والنجاح للمجلس المقبل.

وقبل إعلان فض الفصل التشريعي، توجه عبد العال بالتهنئة لكل مؤسسات الدولة المصرية بعد نجاحها في إتمام انتخابات مجلس النواب.

وقال: هذا النجاح الذي شهد له الجميع وهو ما يعكس استقرار الدولة وعمليات التطوير في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح .

وقدم التهنئة للفائزين في الانتخابات، مؤكدا أن أمامهم مسئولية كبيرة تستلزم بذل الكثير من الجهد لتحقيق أماني الناخبين في دوائركم.

وقال "لمن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، إننا جميعا أبناء الوطن وفي خدمته في أي موقع داخل أو خارج المجلس".

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