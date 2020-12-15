199 وحدة باقية.. الإسكان تعلن انتهاء حجز شقق مطار إمبابة بعد قليل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، انتهاء الحجز الإلكتروني لشقق المرحلة الأولى من منطقة أرض مطار إمبابة الساعة 11.59 مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن بدأ الحجز صباح الأحد الماضي.

ويتم الحجز الإلكتروني لـ820 وحدة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (www.hdb-reservation.com).

وكشف مصدر مسؤول بوزار الإسكان، أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها حتى الآن منذ إتاحة الحجز الإلكتروني وصل لـ 621 وحدة والذي يمثل 75% من الشقق المعروضة للحجز، ويتبقى 199 وحدة دون حجز حتى الآن.

وبدأ سداد جدية الحجز يوم 20 نوفمبر الماضي، بفروع بنك التعمير والإسكان، والذي يصل لـ50 ألف جنيه، مع نظام سداد مختلفة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

وتتنوع المساحات داخل شقق مطار إمبابة حيث تبدأ من 83 مترا وحتى 100 متر، وبتطبيق نظام السداد على وحدة بمساحة 90 مترا يكون ثمنها على النحو التالي:

سعر المتر موحد لكل المساحات بـ4940 جنيها، حيث يصل سعر الـ90 مترا لـ 444 ألف و600 جنيه، يتم سداد 50 ألف جدية حجز، ثم استكمال جدية الحجز لـ25% من ثمن الوحدة حيث يتم سداد 67 ألف و819 جنيه.

وبهذا يتبقى 75% من ثمن الوحدة يتم سدادهم بنظام الأقساط على 3 سنوات بدون فوائد بحيث يكون القسط الربع سنوى 27 ألف جنيه،، اما لو على 5 سنوات يكون القسط 18 ألف جنيه ولو على 7 سنوات يكون القسط 15 ألف جنيه.

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