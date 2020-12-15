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"الصحة" تحدِّد الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح

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حدَّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا. والفئة المستهدفة في المرحلة الأولى ستكون المواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومَن لديهم نقص في المناعة، مثل زراعة الأعضاء، أو مَن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك مَن لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة إضافة إلى باقي الممارسين الصحيين ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة الآتية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، مَن لديهم سمنة، وكتلة الجسم لديهم بين ٣٠ – ٤٠).

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وكانت "الصحة" قد أعلنت سابقًا التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداء من اليوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 15 ديسمبر 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط الآتي:

http://onelink.to/yjc3nj

وزارة الصحة لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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