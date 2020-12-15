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اليابان: نسعى لتوطيد العلاقات مع واشنطن بعد تأكيد فوز بايدن

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اليابان: نسعى لتوطيد العلاقات مع واشنطن بعد تأكيد فوز بايدن اليابان: نسعى لتوطيد العلاقات مع واشنطن بعد تأكيد فوز بايدن

مصراوي Masrawy

07:38 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

اليابان - (أ ش أ)

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، إن اليابان تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، والعمل بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية أمريكا بإقامة منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.
وأضاف كاتو، حسبما أوردت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، أن طوكيو تعتقد أنه لن يكون هناك تغيير في علاقتها القوية مع واشنطن بعد أداء الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، عن أمله في التواصل بسرعة مع المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فور تعيينه رسميًا، والعمل سويًا في عدة مجالات لتعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، إنه ينتظر اختيار لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، موضحًا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تحسين العلاقات بين أمريكا واليابان، كما أعرب عن رغبته في إجراء محادثات مع أوستن، بما في ذلك اجتماع عبر الهاتف عقب توليه منصبه الجديد.

وحقق بايدن فوزًا رسميًا على الرئيس دونالد حيث حصل على أصوات عددها 306، من المجمع الانتخابي ليتقدم بذلك بخطوة أخرى نحو التنصيب، في الوقت الذي ضاعف فيه مؤيدو ترامب المتشددون جهودهم لوقف الانتقال الطبيعي للسلطة.

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