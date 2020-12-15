‏السويد: نبحث في اختفاء مواطن سويدي في تركيا ثم ظهوره في إيران

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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تمنح قنصلها في طهران الإذن بمقابلة معارض سويدي من أصل إيراني تبين أنه محتجز في الجمهورية الإسلامية بعد اختفائه خلال زيارته تركيا في أكتوبر الماضي، حسبما ذكرت العربية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد تحدثت في نوفمبر عن اعتقال حبيب شعب أسيود، وهو معارض سياسي يعيش في منفاه في السويد.

وقالت وزارة الخارجية السويدية الثلاثاء، إن دبلوماسييها لم يُسمح لهم حتى الآن بمقابلة شعب الذي يحمل الجنسية السويدية.

وقال المتحدث باسم الخارجية السويدية إريك كارلسون، "بمجرد أن تبلغنا التقارير، بدأنا بتحري الأمر من خلال بعثاتنا في تركيا وإيران. كما أثرنا القضية مع سفيري تركيا وإيران في ستوكهولم".

وتتهم طهران شعب بأنه قيادي في الجماعة الانفصالية المعروفة باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، والتي تصنفها إيران منظمة إرهابية.

وأعلنت الشرطة التركية أمس الاثنين، أنها ألقت القبض على 11 شخصًا يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح إيران وخطف المعارض الإيراني.