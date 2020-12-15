"قومي المرأة": فخورون بوصول 142 سيدة إلى مقاعد البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتبت - نور العمروسي:​

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه السيدات الفائزات في انتخابات مجلس النواب 2020.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى - في بيان اليوم الثلاثاء- عن سعادتها وفخرها بوصول 142 سيدة إلى مقاعد برلمان مصر 2020، موضحة أن هذا العدد سوف يرتفع بعد تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن السيدات المعينات يمثلن نصف قائمة التعيينات.

وقالت "هذا يعد انتصارا كبيرا للمرأة المصرية، وسوف يساهم فى ارتفاع مؤشرات مصر على المستوى الدولي في مجال التمكين السياسى للمرأة"، لافتة إلى أن الجميع داخل مصر وخارجها يعول على هذه التجربة الكثير، حيث أنها نسبة غير مسبوقة لتمثيل المرأة المصرية في مجلس النواب تعكس ثقة القيادة السياسية بقدرات المرأة المصرية وإمكاناتها.

وأضافت "العبء ثقيل، ولكن المرأة المصرية أثبتت طاقاتها وقدراتها"، متمنية لهن النجاح والتوفيق خلال دورهن المهم، مؤكدة أن هذا العدد يؤكد أيضا نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة برلمان 2015، والتي شهدت وجود 90 نائبة.

وقدمت الدكتورة مايا الشكر إلى جميع السيدات اللاتي شاركن في هذه الانتخابات ولم يحالفهن الحظ بالفوز، منوهة بأنهن شرفن المرأة المصرية بحرصهن على المشاركة السياسية، وأن مشاركتهن في حد ذاتها تعتبر خطوة مهمة جدا تكسب المرأة الخبرات التي تؤهلها للفوز في الانتخابات المقبلة، متمنية لهن التوفيق والنجاح في خطواتهن القادمة.



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