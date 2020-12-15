يُفعل خلال أيام.. مركز طبي بديل لحل أزمة غلق مستشفى الطور العام

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جنوب سيناء - رضا السيد:

اجتمع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، بمجلسه التنفيذي، لمناقشة البدائل المتاحة بعد قرار غلق مستشفى الطور العام. وهو القرار الذي اتخذ لأسباب فنية وهندسية.

أشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى تجهيز مركز طبي بديل في المدينة، لإجراء عمليات الغسيل الكلوي. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمركز البديل خلال أيام.

كما لفت إلى الاستعانة بمستشفيات أبورديس وشرم الشيخ الدولي، لإجراء الجراحات، وذلك كحل مؤقت.

ناقش الاجتماع أيضًا تطوير ورفع كفاءة بعض المنشآت في المدينة، ومنها استراحة الدفاع المدني، وفندق مجدولينا، ومركز دعم المرأة، ودار العاملين بطور سيناء، إلى جانب تطوير وتفعيل إدارة الميكروفيلم.

ووافق المجلس بصفة مبدئية على فرض مقابل تأدية خدمة بشكل رمزي أسوة ببعض المحافظات الأخرى، على أن تجرى دراسة قيمة هذا المقابل، ومناقشتها بالجلسة القادمة.