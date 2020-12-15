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لليوم الثاني.. تعطيل الدراسة في 3 مراكز بالبحيرة غدًا

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لليوم الثاني.. تعطيل الدراسة في 3 مراكز بالبحيرة غدًا لليوم الثاني.. تعطيل الدراسة في 3 مراكز بالبحيرة غدًا

مصراوي Masrawy

07:05 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد بمراكز دكو ورشيد وكفرالدوار، غدًا الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد حاليًا.

يسري القرار على الطلاب والمعلمين، على أن تستثنى القيادات وأطقم العمل، وفقًا للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وتشهد مدن ومراكز محافظة البحيرة، خاصة الشمالية منها، موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة.

وذكر بيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة أن الوحدات المحلية دفعت بكافة المعدات والأطقم بالشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة ورفع التراكمات، بالتنسيق بين فرق وأطقم الأزمات والحماية المدنية وشركة المياه والجهات المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتدخل المباشر والعمل على حل أي مشكلة تطرأ، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع وانتظام عملها، ومتابعة المعديات النهرية للتاكد من توافر كافة الاشتراطات والتراخيص وإيقاف عملها أثناء الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.​

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