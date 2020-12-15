مستشار البيت الأبيض يزور إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، سيقود وفدًا أمريكيًا الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الوفد الأمريكي سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه.

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانًا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".