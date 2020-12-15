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واشنطن تنتقد لتهديدها الأمن في شرق البحر المتوسط

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واشنطن تنتقد روسيا لتهديدها الأمن في شرق البحر المتوسط واشنطن تنتقد لتهديدها الأمن في شرق البحر المتوسط

مصراوي Masrawy

06:55 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان اليوم الثلاثاء، أنشطة في منطقة شرق البحر المتوسط، ووصفها بأنها "​​تثير الفوضى".

وقال بومبيو: "تواصل روسيا تهديد استقرار البحر المتوسط ​​باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر المعلومات المضللة، وتقويض السيادة الوطنية، وبث الفوضى والصراع والانقسام داخل الدول في جميع أنحاء المنطقة".

وجاء البيان ردًا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اجتماع سنوي في روما بإيطاليا لبحث شؤون المنطقة. وانتقد لافروف السياسة الأمريكية في المنطقة واتهم واشنطن بممارسة ألعاب سياسية.

ومع ذلك، دفع بومبيو بأن روسيا هي التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة من خلال إرسال المرتزقة إلى ليبيا، والعمل على تقويض الجهود الدبلوماسية بين اليونان ومقدونيا الشمالية المجاورة لها، والسماح للأثرياء الروس المرتبطين بالكرملين بغسل الأموال عبر قبرص ومالطا، من بين أنشطة أخرى.

وأضاف بومبيو: "في سوريا، تدعم روسيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أدت حربه ضد شعبه إلى زيادة عدم الاستقرار الإقليمي، وأدت إلى أزمة إنسانية مطولة، وتسببت في نزوح نصف السكان".

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