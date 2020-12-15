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حدث في 8 ساعات| تحديد آخر موعد للحجز بـ"سكن لكل المصريين".. ودفعة جديدة من لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

06:56 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح ، بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، كما صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2021.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

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