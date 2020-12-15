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مستند| موجة كورونا الثانية.. استئناف طنطا تُقلِّص عمل الجنايات لـ3 أيام

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مستند| موجة كورونا الثانية.. استئناف طنطا تُقلِّص عمل الجنايات لـ3 أيام مستند| موجة كورونا الثانية.. استئناف طنطا تُقلِّص عمل الجنايات لـ3 أيام

مصراوي Masrawy

07:03 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار محسن مبروك إبراهيم، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بتقليص أيام عمل الدوائر الجنائية إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأوضح القرار رقم 51 لسنة 2020 أن الإجراء لمواكبة المستجدات الراهنة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية وحرصا على سلامة القضاة والمتقاضين والعاملية وكافة المتعاملين محامين ومتقاضين.

وجاء نص القرار كالتالي:
أولًا: يتم تنظيم عمل الدوائر خلال أدوار الانعقاد بالحضور 3 أيام مع حضور جلسة إيداع الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور، وكل دائرة وشأنها بالنسبة لحضور "دور الانعقاد كاملًا" على أن تندب الدوائر المنعقدة خلال فترة عملها للنظر في تأجيل القضايا المعروضة من الدوائر الأخرى بذات الأسبوع.

ثانيًا: تقوم الدوائر الأصلية والبديلة بتأجيل الدعاوى في الثلاثة أيام المحددة لكل دائرة أصلية.

ثالثًا: في حالة انعقاد الدائرتين الثانية المدنية والرابعة أسرة بمأمورية فوه خلال الأيام غير المحددة لها، يتولى المستشار عضو المكبت الفني والمتابعة بالمأمورية تأجيل القضايا إداريًا خلال تلك الأيام لآجال مناسبة.

وحسب القرار فإنه يعمل بالقرار اعتبارًا من أول يناير 2021، ويستمر العمل به لحين صدور قرار آخر.

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