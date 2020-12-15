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محافظ القليوبية يشارك بحملة لرفع الإشغالات في قها (صور)

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محافظ القليوبية يشارك بحملة لرفع الإشغالات في قها (صور) محافظ القليوبية يشارك بحملة لرفع الإشغالات في قها (صور)

مصراوي Masrawy

06:59 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أشرف محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشأت المخالفة على الطريق الزراعي بقها.

أكد المحافظ، خلال الجولة، أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشآت، مشيرًا إلى تواصل الحملة بشكل دوري لإزالة المخالفات.

أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات لقاعة تصوير "فوتو سيشن"، مقامة بالمخالفة على أرض زراعية على الطريق الزراعي، و4 معارض لتشوين السيارات لم تترك المسافة القانونية، وغير مرخصة، وجميعها على حرم الطريق الزراعي.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية المارة بالطريق الزراعي بتكثيف الحملات، لرفع كافة الإشغالات على حرم الطريق الزراعي.

رافق المحافظ أثناء الحملة المهندسة أمل فوزي رئيس مدينه قها، وإدارة الإشغالات والمرافق بالوحدة المحلية، ومسؤولو الجمعية الزراعية.​

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