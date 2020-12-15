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الأمم المتحدة: سجلنا 66 مذبحة في كولومبيا خلال 2020

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الأمم المتحدة: سجلنا 66 مذبحة في كولومبيا خلال 2020 الأمم المتحدة: سجلنا 66 مذبحة في كولومبيا خلال 2020

مصراوي Masrawy

06:48 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

جنيف - (د ب أ)

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الكولومبية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجا من العنف المستشري، حيث سجلت 66 مذبحة في البلاد العام الجاري.

وأسفرت المجازر عن مقتل 255 شخصًا. بالإضافة إلى ذلك، قُتل 120 من المدافعين عن حقوق الإنسان العام الجاري، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وتضطهد الجماعات المسلحة شبه العسكرية والعصابات الإجرامية الأشخاص الذين يعارضون وجودهم وأنشطتهم، مثل التعدين غير القانوني وتهريب المخدرات عبر المناطق الريفية.

وبحسب المفوضة السامية للأمم المتحدة باشيليت، غالبًا ما يكون المستهدفون هم الفلاحون والسكان الأصليون والكولومبيون الذين ينحدرون من أصول افريقية.

وشهدت ناسا، وهي جماعة من السكان الأصليين، مقتل 66 من أفرادها منذ يناير في منطقة كاوكا جنوب غربي البلاد.

وقالت باشيليت: "أدعو السلطات الكولومبية إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر فاعلية لحماية السكان من هذا العنف المروع والسائد".

وأضافت رئيسة تشيلي السابقة: "للأسف، تم تطبيع العنف في كولومبيا بعد عقود من الصراع المسلح، ولا ينبغي لأحد أن يقبل ذلك".

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