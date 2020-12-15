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مشاجرة بالأسلحة النارية بين 7 مزارعين في أسيوط.. والأمن العام يضبط المتهمين

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مشاجرة بالأسلحة النارية بين 7 مزارعين في أسيوط.. والأمن العام يضبط المتهمين مشاجرة بالأسلحة النارية بين 7 مزارعين في أسيوط.. والأمن العام يضبط المتهمين

مصراوي Masrawy

06:32 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى المشاجرة والسيطرة على الموقف وشن حملة مكبرة علة حائزى الأسلحة النارية.

تلقى مركز منفلوط بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية أم القصور دائرة المركز بين 4 مزارعين (طرف أول) وثلاث مزارعين آخرين (طرف ثان) لخلافات على أماكن بيع الخضروات والفاكهة بسوق قرية أم القصور بدائرة المركز وتبادلهم خلالها إطلاق الأعيرة النارية وإصابة موظف ومالك محل بأعيرة نارية تصادف تواجدهما بمكان المشاجرة وضبط طرفي المشاجرة عدا أحدهم وبحوزتهم (بندقية رصاص "مرخصة لأحدهم"- فرد رصاص - سنجة).

واعترافهم بحيازتهم الأسلحة النارية واستخدامها في التشاجر فيما بينهم وحال إستهداف قريتي (أم القصور دائرة مركز منفلوط بني قرة دائرة مركز القوصية)بحملة مكبرة لضبط المتهم الهارب وكافة أشكال المخالفات ومرور القوات بإحدى الطرق الفرعية بالزراعات بناحية قرية بلوط دائرة مركز القوصية قام أربعة أشخاص"لهم معلومات جنائية ومقيمين بقرية بنى قرة دائرة مركز القوصية يستقلون سيارة ملاكي بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي تعاملت معهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وضبطهم والسيارة وبحوزتهم(4 بنادق آلية) ووفاة أحدهم إثر إصابته بطلق نارى بالبطن .

واستكمالاً للحملة المكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى تم اليوم إستهداف طرفى المشاجرة وحائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة بدائرة مركز منفلوط.

وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى (7بنادق آلية- بندقية _ 3بنادق خرطوش - 3 فرد محلى) وعدد 94 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة10متهمين ,بمواجهتهم إعترفوابحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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