"السكة الحديد": مكافأة لقائد قطار تفادى الاصطدام بسيارة في مزلقان غير شرعي

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ:

وجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بصرف مكافأة لصبري أحمد قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظراً ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حدث طارئ وغير متوقع.

وذكر بيان صدر عن الهيئة أنه تصادف عبور سيارة نصف نقل ما بين محطتي قنا والأشراف من مكان غير معد للعبور أثناء مرور قطار 935 الأقصر/ الإسكندرية، غير أن قائد القطار تمكن من توقيف القطار قبل الاصطدام بالسيارة، ولم تسفر الواقعة عن أي تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين اتباع تعليمات السلامة المقررة من قبلها وعدم عبور خطوط السكة الحديد من الأماكن غير المخصصة لذلك حرصاً على سلامتهم وأرواحهم وحفاظاً على سلامة وأمان مسير القطارات.