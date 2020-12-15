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5 توصيات في ختام مؤتمر استراتيجية بناء الوعي

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5 توصيات في ختام مؤتمر استراتيجية بناء الوعي 5 توصيات في ختام مؤتمر استراتيجية بناء الوعي

مصراوي Masrawy

06:31 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 5 توصيات، في ختام مؤتمر إطلاق مبادرة استراتيجية بناء الوعي، الذي عقد اليوم بمقر المجلس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأشار جبر إلى ضرورة تشكيل مجموعات أو لجان لمناقشة موضوعات المبادرة لاسيما مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن توصية بإجراء بحث عن ماذا يريد المشاهد، يتم إنجازه بالتعاون مع أساتذة إعلام.

وتضمنت التوصية الثالثة التفكير في سبل إيجاد قنوات تواصل مع الإعلام الجديد، وقال جبر إن الإعلام التقليدي يعاني من تراجع في كل العالم.

وتناولت التوصية الرابعة ضرورة جودة المحتوى، وعقب جبر قائلا : "سنضع خطوات بالتعاون مع وزير الأوقاف وسنستعين بخبراء من الوزراء لبلورة الأبحاث".

وأخيرا أكد على ضرورة التفكير في إخراج هذه الأفكار التي طرحت للجمهور المستهدف.

وأطلق اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، بمقر المجلس، والتي من تناولت "أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها" بحسب بيان سابق صادر عن المجلس.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس، في كلمته إنه ابتداء من العام المقبل ستعقد عدة فعاليات سواء محاضرات أو ندوات أو لقاءات شبابية وصالونات في عدة اماكن وسيكون هناك لقاء شهري يتناول قضية من القضايا ال21 التي تتضمنها المبادرة.

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