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مستشار الرئيس يحدد حالة واحدة لاستبعاد لقاح كورونا من

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مستشار الرئيس يحدد حالة واحدة لاستبعاد لقاح كورونا من مصر مستشار الرئيس يحدد حالة واحدة لاستبعاد لقاح كورونا من

مصراوي Masrawy

06:17 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة .

وأضاف تاج الدين - خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية - أن اللجان العليا تراقب وتتابع ولديها آليات رصد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كل اللقاحات تم تسجيلها كطوارئ والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن.

وشدد على أن التطعيم أيا كان لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحا أن أي دواء في العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثارا جانبية واضحة وشديدة وبالتالى يستبعد الدواء أو اللقاح في هذه الحالة، وهناك آثار جانبية محتملة، وأشار إلى أن الأسبرين نفسه قد يسبب نزيفا أو حساسية في بعض الحالات.

وأضاف تاج الدين أن ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، وأن المركز القومي للبحوث في مصر يعمل على الوصول إلى تطعيم ولكن لا يعلن إلا عند الوصول إلى نتائج نهائية واضحة.

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