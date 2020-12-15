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كرم جبر: سنبحث مع أعضاء بالبرلمان ترسيخ استراتيجية بناء الوعي

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كرم جبر: سنبحث مع أعضاء بالبرلمان ترسيخ استراتيجية بناء الوعي كرم جبر: سنبحث مع أعضاء بالبرلمان ترسيخ استراتيجية بناء الوعي

مصراوي Masrawy

06:17 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

دعا الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ٦ أعضاء بمجلس النواب من المشاركين فى ندوة مبادرة استراتيجية بناء الوعى 2021 للالتقاء بهم عقب الندوة التى يعقدها المجلس بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

وقال كرم جبر إنه سيناقش بعض القضايا مع الأعضاء الستة من البرلمان عقب انتهاء الندوة، على رأسها استراتيجية بناء الوعى وكيفية دعم الاستراتيجية برلمانيا وترسيخها.

ومن بين أعضاء مجلس النواب المشاركين في الندوة كل من: علاء مصطفى، وأميرة العادلي، وعلاء عصام.

وأطلق اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الندوة تناقش الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والأديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرأون على الفتوى.

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" وأثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.

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