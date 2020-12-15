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23 مشروعًا تتنافس على مليون جنيه في مسابقة لرواد الأعمال بأسوان غدًا

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23 مشروعًا تتنافس على مليون جنيه في مسابقة لرواد الأعمال بأسوان غدًا 23 مشروعًا تتنافس على مليون جنيه في مسابقة لرواد الأعمال بأسوان غدًا

مصراوي Masrawy

06:23 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة "أم حبيبة" الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان.

تأهل 23 مشروعًا في تسع مسارات مختلفة، من إجمالي 44 مشروعًا، وصلت إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية. كما سيجرى الإعلان عن الفائزين والفائزات من المشاركين في المسابقة بجوائز مالية بإجمالي مليون جنيه.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل ممثلو الأجهزة التنفيذية والوزارات في محافظة أسوان، وممثلو قطاع الأعمال والمستثمرين ورجال البنوك، وشركات القطاع الخاص، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات والمعاير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

تنوعت المشروعات المشاركة في المسابقة ما بين المسارات الاقتصادية المختلفة، منها المشروعات في القطاعات الخدمية والصناعية والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال التدريب المهني والفني، والحفاظ على التراث، ومشروعات أخرى في مجال الفنون والموسيقى والمشروعات الصديقة للبيئة وغيرها.

ويشارك في اللجنة التحكيمية لتصفيات النهائية لمسابقة نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

كما يشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من المتحدثين الخبراء في مجال ريادة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي.

تقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالي مليون جنيه لأفضل خطط عمل مشاركة في المسابقة، حيث تتراوح قيمة الجوائز ما بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد، بالإضافة إلى برنامج متكامل للدعم الفنى من خلال حاضنة الأعمال التابعة لمؤسسة أم حبيبة، حيث تقدم لرواد ورائدات أعمال أسوان خدمات التشبيك مع مصادر التمويل والتشبيك مع الأسواق وتقديم الاستشارات المالية والقانونية لأصحاب المشروعات والمتابعة لكل مراحل تنفيذ المشروع.

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