القيادة تعزي ملك إسواتيني في وفاة رئيس وزراء البلاد

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عبر برقيتي مواساة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة إسواتيني الملك مسواتي الثالث ي، في وفاة رئيس الوزراء ماندولو أمبروز ديلاميني.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا ترو أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا ترو أي سوء".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود