أخبار عاجلة

الشرقية.. 1679 جولة على المنشآت التجارية وتعقيم 2248 موقعًا -
"كنز تيماء النادر" يتفاعل بالوقوف والتسجيل والتوثيق لنقش "الصياد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
"الفاو" توافق على طلب المملكة بإقامة سنة دولية للتمور في 2027 -
33 ألف طالب وطالبة بأكثر من 300 مدرسة بالمخواة يبدأون الاختبارات عن بُعد -
النيابة تستعجل التحريات في وفاة سيدة "حامل" بحلوان -
مساعي للوصول لمخالطي حالة كورونا على متن طائرة أمريكية -
بايدن يقدم أعضاء فريقه المكلف المناخ لمكافحة تهديد الاحتباس الحراري -
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا -
بدء توزيع لقاح "موديرنا" في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"بناء مَكنز للفتاوى".. المفتي يناقش رسالة دكتوراه بأداب حلوان 30 ديسمبر

Print
"بناء مَكنز للفتاوى".. المفتي يناقش رسالة دكتوراه بأداب حلوان 30 ديسمبر "بناء مَكنز للفتاوى".. المفتي يناقش رسالة دكتوراه بأداب حلوان 30 ديسمبر

مصراوي Masrawy

06:07 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

يناقش الباحث أحمد رجب ابو العزم، مساعد مستشار مفتي الجمهورية، رسالة الدكتوراه حول "بناء مكنز للفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ـ دراسة تحليلية تجريبية"، بكلية الآداب بجامعة حلوان، الأربعاء 30 من ديسمبر الجاري.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من كل من، الدكتور شوقي ابراهيم علام مفتي الجمهورية مناقشا، الدكتور محمد فتحي عبد الهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، مشرفا ورئيسا، والدكتور زين الدين محمد عبدالهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان، مشرفا، والدكتورة إيناس حسين صادق أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان مناقشا.

كان الباحث احمد رجب ابو العزم، مساعد مستشار مفتي الجمهورية، مدير وسائل التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء، حصل على درجة الماجستير في رسالة بعنوان " خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات ومقوماتها بدار الإفتاء المصرية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

​​بأسعار تبدأ من 600 جنيه.. تعرف على تخفيضات مبادرة "شتي في مصر"

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بالأرقام.. نساء مصر يسطرن تاريخا جديدا فى البرلمان القادم

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

بـ الصلاة على النبى حلوة القصبة .. أبو عدنان أول عصير قصب دليفرى فى مصر

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

اجتماع ثلاثي مصري أردني فلسطيني في القاهرة

شبكة عيون الإخبارية