طلاب جامعة الأزهر ينظمون حملة للتبرع بالدم لخدمة المجتمع ودعمًا للمستشفيات

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

دشّنت كلية الصيدلة بالتعاون مع كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أبوالغيط، عميد الكلية، والجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر EPSF-Azhar والجمعية العلمية لطلبة كلية طب الأزهر AMSA، الثلاثاء، حملة للتوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده داخل الحرم الجامعي بالقاهرة.

يأتي ذلك بإشراف ومتابعة الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة (بنين)، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي، المشرف على الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر EPSF-Azhar.

وأكد الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة، ثقته البالغة في شباب الجامعة، وأنهم مصدر فخرها؛ بما لديهم من قيم الوعي والانتماء، ولا سيما في ظل جهود مصر والأزهر في مسيرة الاستقرار والبناء.

وأوضح الدكتور أحمد الشافعي أن الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة EPSF-Azhar تعمل تحت مظلة كلية الصيدلة جامعة الأزهر، وأن الهدف الأساس من الحملة هو زرع ثقافة التبرع بالدم، والحفاظ لمصر على مخزونها الآمن من الدم؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030.