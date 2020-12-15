قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2021

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مصراوي Masrawy

القاهرة- (أ ش أ):

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل2021، والتي سيتم استقبالهم للالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة اعتباراً من يوم السبت الموافق 26 / 12 / 2020 م وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا :-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000م من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر2020 حتى آخر يناير 2021.

وبالنسبة لخريجي كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض ) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر 2020م حتى آخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 1/1 إلى 30/6 من عام 2001 خريجي العام الدراسي 2019/2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 20 يناير 2021 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 3 حتى 20 فبراير 2021م.

ثانيا : المؤهلات فوق المتوسطة :-

مواليد 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى آخر يناير 2021، مواليد الفترة من 1/1/ إلى 30/6 من مواليد 2001 خريجي العام الدراسي 2019 / 2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 10 فبراير 2021 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 21 وحتى 24 فبراير 2021 .

ثالثا : المؤهلات المتوسطة :-

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2001 م الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2019/2020، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2000 م وما قبلها خريجي العام الدراسي 2019 / 2020 م، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 26 ديسمبر 2020 م ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 9 يناير 2021 وحتى 2 فبراير 2021م.

رابعاً : ( غير ذوى المؤهلات) :-

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) من عام 2001 م والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 16 فبراير2021 م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 25 فبراير وحتى 10 مارس 2021م.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة تتمثل في بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من (غير ذوى المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين ).

يذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي :( https://tagned.mod.gov.eg ) ، بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي :( mod.gov.eg@ tagneed)، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد على الرقم المختصر ( 15499 ) .​