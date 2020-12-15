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بولندا تتعاقد على شراء 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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بولندا تتعاقد على شراء 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا بولندا تتعاقد على شراء 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

06:05 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

وارسو - (د ب أ)

أعلنت البولندية، تعاقدها حتى الآن لجلب نحو 60 مليون جرعة من لقاحات من خمسة موردين وتخطط لإطلاق برنامج التطعيم على مستوى البلاد في الربع الأول من 2021، وذلك وفقا لخطة التطعيم التي تمت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء.

ووفقا للإعلانات السابقة، سيكون اللقاح طوعيا ومجانيا.

وستكون الأولوية المطلقة في التطعيمات للطواقم الطبية وطواقم دور رعاية المسنين والموظفين الإداريين بالمستشفيات، وسيأتي بعدهم المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ونزلاء دور رعاية المسنين، وأفراد الجيش وكذلك المعلمين.

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر صحفي في وارسو، إن الهدف هو تطعيم أكبر نسبة ممكنة من السكان، دون تحديد النسبة المستهدفة.

ووفقًا لتصريحات وزير الصحة آدم نيدجيلسكي في أوائل ديسمبر، كان الهدف الذي حدده رئيس الوزراء هو 70-80 % من السكان.

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