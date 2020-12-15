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الأمين العام للناتو يؤكد عمق علاقات الحلف مع الاتحاد الأوروبي

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الأمين العام للناتو يؤكد عمق علاقات الحلف مع الاتحاد الأوروبي الأمين العام للناتو يؤكد عمق علاقات الحلف مع الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

06:01 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

بلجيكا - (أ ش أ)

أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مباحثات في المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تعزيز تعاون الحلف مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال ستولتنبرج إن التعاون بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك التعاون العسكري والدفاع السيبراني ومكافحة المعلومات المضللة، فضلا عن دعم الشركاء من أفغانستان إلى أوكرانيا، وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو.

وبالنظر إلى القضايا المستقبلية، قال الأمين العام للحلف إن الناتو والاتحاد الأوروبي بإمكانهما العمل معا بشكل أوثق بشأن قضايا مثل الإنترنت وتغير المناخ، وأوضح أيضًا أن هناك فرصة الآن لإعادة تنشيط الشراكة عبر المحيط الأطلسي.

وقال ستولتنبرج: "أنا لا أؤمن بالولايات المتحدة وحدها ولا أؤمن بأوروبا وحدها، أؤمن بشدة بضرورة أن تعمل أمريكا الشمالية وأوروبا معًا؛ لأننا نتشارك نفس القيم ونحتاج إلى الوقوف معًا في عالم لا يمكن التنبؤ به، في الأوقات المضطربة نحتاج إلى مؤسسات دولية قوية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وعندما نعمل معًا نحن أقوى وأكثر قدرة على إدارة الصعوبات التي نواجهها معًا".

ويلتقي الأمين العام لحلف الناتو في كثير من الأحيان بقادة الاتحاد الأوروبي ومفوضي الاتحاد، إلا أن هذه المرة الأولى التي يحضر فيها الأمين العام اجتماع هيئة المفوضين وهي علامة على تعميق الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي.

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