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النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 5 سنوات

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النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 5 سنوات النقض.. تأييد سجن المتهمين بقتل الطفل "يوسف" 5 سنوات

مصراوي Masrawy

06:01 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

قضت محكمة النقض بتأييد حبس متهمين اثنين 5 سنوات، في قضية مقتل الطفل يوسف سيد العربي في ميدان الحصري، بعد رفض الطعن المقدم منهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت في 13 مايو 2019، متهمين اثنين، بالسجن 5 سنوات، في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وتقدم دفاع المتهمين طاهر.أ" و"خالد.ع" - آنذاك - بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهما في القضية.

وقضت المحكمة في مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين - بينهم اثنين هاربين - بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان (ضابط شرطة ونجل برلماني).

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يوسف العربي قُتل برصاصة بالخطأ انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين.

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