"قطان": المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين

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أثناء استقبال رئيس وزراء الجمهورية له

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الكونغو برازيفيل كليمان مامبا، في المقر الرئاسي اليوم، أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

ونقل قطان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لدولته.

من جانبه، حمل دولة الرئيس كليمان مامبا وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وخلال اللقاء، جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أوضح خلال لقائه دولة الرئيس أن المملكة قررت فتح بعثة دبلوماسية في الكونغو برازيفيل لتطوير العلاقات بين البلدين.وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان